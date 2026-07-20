İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

İzmir\'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Gözaltı
20.07.2026 15:01
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İzmir Konak'ta 60 yaşındaki G.K. silahlı saldırıya uğradı, şüpheli M.G. polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 60 yaşındaki vatandaş yaralandı. Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, silah sesleri üzerine bölgeye koşan trafik polisi ekiplerince silah çekilerek anında etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin Moda Merkezi girişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı M.G. adındaki bir şahıs, 60 yaşındaki G.K.'ye yönelik tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan G.K., bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Trafik polisi saldırganı yakaladı

Olay sırasında bölgede bulunan ve silah seslerini duyan bir trafik polisi, hızla seslerin geldiği yöne doğru hareket etti. Yaya olarak kaçmaya çalışan M.G. ile karşı karşıya gelen trafik polisi, beylik tabancasını çekerek şahsı anında etkisiz hale getirdi. Polisin müdahalesi üzerine silahını bırakıp teslim olan şüpheli, olay yerine çağrılan takviye ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Trafik, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika

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