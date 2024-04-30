Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu

3.Sayfa

Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

İzmir'de sokakta insana ait yağ ve deri parçaları bulundu. Parçaların nereden atıldığı yapılan araştırma sonucu belirlendi. Buna göre parçaların merdiven altı olarak tabir edilen bir merkezde karın germe ameliyatı sonrası, vücuttan alındığı ortaya çıktı.

PARÇALARI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 10 Nisan'da Güzelbahçe ilçesi 280 ve 282 Sokak'ta insana ait yağ ve deri parçaları olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerlerine şerit çekip incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrasında, bulunan parçalar delil torbasına alındı. Parçalar incelemek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

MERDİVEN ALTI OPERASYONDA ATILDI

Yapılan araştırmada, parçaların, merdiven altı tabir edilen bir yerde uygulanan karın germe ameliyatı sonrasında alınan parçalar olduğu belirlendi. Adli tıp kurumu morgu tarafından yazılan rapor sonrasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.