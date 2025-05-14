İzmir\'de Su Ürünlerine Ceza

İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 30 ilçede yapılan denetimlerde, kurallara ve yasaklara uymayan işletmelere toplam 321 bin 79 TL idari para cezası uygulanırken, 840 kilogram su ürünü ve yaklaşık 450 metre markasız av aracına el konuldu.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen denetimler il genelinde aralıksız devam ediyor. 13 Mayıs'ta il genelinde 30 ilçede yapılan denetimlerde birçok yasa dışı faaliyete müdahale edildi.

Buca'da depolara ceza yağdı

İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince Buca ilçesindeki soğuk hava depolarında yapılan kontrollerde, avlanması yasak dönemde, stok tespiti yapılmamış toplam 715.90 kilogram su ürününe el konuldu. El konulan ürünler arasında 659 kilogram palamut, 12.9 kilogram kılıç balığı, 29 kilogram kalkan ve 15 kilogram ıstakoz yer aldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren üç soğuk hava deposuna toplam 226 bin 659 TL idari para cezası uygulandı.

Dikili'de kalkan ve vatoz operasyonu

Dikili ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, perakende satış yerinde 2 adet ve toplam 2 bin 750 kilogram ağırlığında kalkan balığı tespit edildi. Satış yerine 37 bin 770 TL idari para cezası uygulanarak ürünlere el konuldu. Ayrıca Dikili balıkçı barınağında bir teknede yapılan kontrollerde, avlanması yasak olan 100 kilogram vatoz balığı ile yaklaşık 450 metre uzunluğunda markasız ağ tespit edildi. Tekne donatanına 18 bin 880 TL idari para cezası uygulanarak su ürünlerine ve av malzemelerine el konuldu.

Selçuk'ta orkinos tespiti

Selçuk ilçesinde yapılan denetimlerde ise BCD belgesi bulunmayan 21.5 kilogram mavi yüzgeçli orkinos bulunduran bir işletmeye 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı ve ürüne el konuldu. - İZMİR