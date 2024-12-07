İzmir'de Şüpheli Ölüm: Kadın Cesediyle Karakola Teslim Oldu - Son Dakika
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İzmir'de Şüpheli Ölüm: Kadın Cesediyle Karakola Teslim Oldu

İzmir'de E.B., intihar ettiğini öne sürdüğü sevgilisi Eda Kuş'un cesediyle karakola gitti. Olayda cinayet iddiaları var.

07.12.2024 15:33
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Kadının cesediyle birlikte karakola gidip teslim oldu

İZMİR - İzmir'de bir kişi, sevgilisi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeniyle birlikte karakola giderek teslim oldu. Sevgilisinin intihar ettiğini, engellemek için çalıştığını söyleyen adam, Cinayet Büro Amirliği tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Gültepe Polis Merkezi Amirliği önünde gerçekleşti. Korsan taksicilik yaptığı öğrenilen E.B. (34), polis merkezi amirliğine giderek polislere otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söyledi. İhbar üzerine otomobili kontrol eden polis ekipleri, sol kulak arkasından vurulmuş halde, bir çocuk annesi Eda Kuş'un cansız bedenini gördü. E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobildeki deliller toplanırken, olayda kullanılan tabancaya da polis tarafından el konuldu.

İntihar ettiğini öne sürdü

Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 2 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen E.B.'nin, polisteki ilk ifadesinde Kuş'un intihar ettiğini söylediği öğrenildi. E.B.'nin ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği de öne sürüldü.

Yakınları 'cinayet' dedi

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Eda Kuş'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta bekleyen Eda Kuş'un yakınları ise olayın cinayet olduğunu iddia etti. Yakınları, E.B.'nin Eda ile bir aydır ayrı olduğunu, barışmaya çalıştığını ancak reddedildiğini, bu nedenle de cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Şüpheli Ölüm: Kadın Cesediyle Karakola Teslim Oldu - Son Dakika

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