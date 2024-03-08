İzmir\'de Taksici Cinayeti Davasında Karar: Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet ve Hapis Cezasına Çarptırıldı

İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), "soğukta üşümesin" diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayet anı araç içindeki kameraya yansırken, görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonra da araçtan ayrıldığı anlar kameralara yansımıştı.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde, cinayetin ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Oğuz Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan, Oğuz Erge'nin kızı Naz Erge ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcılık makamını, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner temsil etti.
Cezai ehliyeti tam çıkmıştı
Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden şahsın cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin hazırlanan raporun kendilerine ulaştığını belirtti. Mahkemede ifade veren tanık Ö.K., olay gecesi birkaç kez silah sesi duyduğunu ifade etti.
Dışarı çıktığında taksi şoförünün yerde yattığını gördüğünü dile getiren Ö.K., şöyle devam etti:
"Bıçaklandığını sandım, sonra silahla vurulduğunu gördüm. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Hava çok soğuktu. Ben hala aynı olayı yaşıyorum. Biz kaldırınca yaralıyı 'sana ne oldu' diye sorduk. Şoför koltuğuna oturdu. 'Bir şey mi oldu' deyince 'bilmiyorum' dedi."
Tanık M.Y.K. de gece silah sesi duyduğunu anlatarak, dışarı çıktığında taksiciyi yerde gördüğünü ve polisi aradığını belirtti.
Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Bekir Şahiner, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar en üstten ceza verilmesini talep etti. Erge'nin kızı Naz Erge ile Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan da, sanığa en ağır cezanın verilmesini istediklerini söyledi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Delil Aysal ise savunacak bir şeyi olmadığını söyledi.
İndirim yapılmadı
Mahkeme başkanı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme başkanı cezalarda indirim yapmadıklarını da aktardı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Taksici Cinayeti Davasında Karar: Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet ve Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler, aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, törene katılarak yeni katılan personellerle birlikte motosikletli polis sayısının 100'e çıktığını belirtti. Vali Şahin, motosikletli timlerin trafik rahatlığı ve güvenliğini sağlayarak yaya ölümlerini azaltacağını ifade etti.
Kırıkkale'de meslektaşları tarafından durdurulan kadın polis memuruna yapılan radar şakası sonrası çiçek hediye edildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçları durdurarak kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi. Polis memurları, şaka yaparak radar girdiniz dedikten sonra Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, üzülmediği bir dünyada yaşamak istediklerini ifade etti.
Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Muğla'da trafik ekipleri, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaparken aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bayan şoförlere ve yolculara çiçek takdim etti. Trafik ekipleri, kadın sürücülere destek olduklarını ifade etti.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 12 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren ve hakkında 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru olan eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Mervegül Bayer'in cenazesi, kadınlar tarafından taşındı. Olayın ardından intihar eden polis memuru Mustafa Yıldır'ın cenazesi ise bugün defnedilecek.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 4 operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 90 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Esenyurt'ta bulunan Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda bir işyerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Ardahan'da Jandarma ekipleri tarafından aranan kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan T.K isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
İstanbul Ataşehir'de yaşayan M.A, evine döndüğünde eşini hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, 3 çocuk annesi Rukiye A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?