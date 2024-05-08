İzmir'de tarihi bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de tarihi bina alevlere teslim oldu

Geniş Video İzle

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir bina, içerisindeki ahşap dekorasyonlardan dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının diğer yapılara sıçraması engellendi. Yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen binada soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

08.05.2024 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de alev alev yanan tarihi bina küle döndü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir bina alevlere teslim oldu. Binanın içerisinde bulunan ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler hızla yayılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının diğer yapılara sıçramasının önü kesildi.

Yangın saat 22.00 sıralarında Tarihi Basmane semti Akıncı Mahallesi 943 sokakta bulunan tarihi bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre içerisinde evsiz bir kadının bulunduğu binadan alev ve dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ettiği esnada bina içerisinde bulunan kadın dışarı çıkartıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın ayakta tedavi oldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

2 saatlik zorlu mücadele

Bina içerisindeki ahşap dekorasyonlardan dolayı alevler kısa sürede hızla yayılırken, meydana gelen patlamalar paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen tarihi binada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebini belirlemek için de yürütülen çalışma sürüyor.

İzmir\'de tarihi bina alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

İtfaiye, evsiz, İzmir, Acil Durum, İzmir, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de tarihi bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:34 Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
22:15 Köyde korkunç olay Kesik baş her yerde aranıyor Köyde korkunç olay! Kesik baş her yerde aranıyor
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
00:00 Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti
23:55 PSG’yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nin ilk finalisti oldu PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu
23:36 Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim
23:31 Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 01:04:54. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de tarihi bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement