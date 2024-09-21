İzmir\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Bizans ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde adreste yapılan aramada; Bizans ve Osmanlı dönemine ait 36 sikke ile 31 obje, 2 dedektör, 2 alan tarama cihazı ve 1 kazma ele geçirildi.

Olayla ilgili hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR