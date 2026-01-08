İzmir tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında

İzmir'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış sebebiyle tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında kaldı. Rögarlar temizlenmediği için iş yerlerini su bastığını öne süren esnaf Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Geçen yıl altyapısı yenilenen Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınlarının önüne geçilemiyor. Her yağışta sokakları adeta göle dönen tarihi çarşı, bu sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yağışla birlikte yine sular altında kaldı. Sabah dükkanlarını açmak için gelen iş yeri sahipleri, su birikintileri yüzünden zor anlar yaşadı. Kendi imkanlarıyla dükkanlarını su baskınından korumaya çalışan esnaf, altyapı çalışmasına rağmen rögarların yeterince temizlenmemesi sebebiyle bu mağduriyeti yaşadıklarını ifade etti.

Alışveriş için tarihi çarşıya gelen vatandaşlar da biriken yağmur suları yüzünden güçlük çekti. Hem vatandaşlar hem esnaf, yaşanan olumsuzluk sebebiyle İzmir Büyükşehir'e tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Yağışların olacağı belli olduğu halde rögarlar iyi temizlenmiyor. Sokaklarımız her yağmurda sular altında kalıyor. Bazı esnaf arkadaşlarımızın iş yerlerini su basıyor. Yaşanan maddi zararımızı kim karşılayacak. Artık su baskınlarıyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdiler. - İZMİR