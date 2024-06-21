İzmir'de tartışma sonucu bina yöneticisi tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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İzmir'de tartışma sonucu bina yöneticisi tabancayla vurularak öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle çıkan tartışmada, bina yöneticisini tabancayla vurarak öldüren apartman sakini emniyete giderek teslim oldu. Olayın ardından bina yöneticisi hastanede hayatını kaybetti.

21.06.2024 08:31
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, bina yöneticisini tabancayla vurarak öldüren apartman sakini emniyete giderek teslim oldu.

Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı (38) ve apartman sakini D.E.A. (43) arasında, apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine D.E.A., yanındaki tabancayla Akıncı'ya ateş etti. Boğazından yaralanan Akıncı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan Hüseyin Akıncı, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, cinayet şüphelisi D.E.A., suç aleti tabanca ile bir süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de tartışma sonucu bina yöneticisi tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika

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