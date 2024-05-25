İzmir'de Tefecilere Operasyon: 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Tefecilere Operasyon: 19 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Tefecilere Operasyon: 19 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, tefecilerin vatandaşları ağlarına düşürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda silahlar, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

25.05.2024 11:20
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İzmir'de maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden, bu sayede 12 milyon TL haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Kan emeci tefecilerin vatandaşları ağlarına düşürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilere yönelik geçtiğimiz salı günü dron destekli dev bir operasyon düzenlemişti. Maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden toplam 89 kişi tespit edildi. Bu şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonda 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, mağdurlara ait çok sayıda senet ve evrak ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kan emicilerin vatandaşları ağlarına düşürdükleri anlar güvenlik kamerasında

Şüphelilerin, maddi olarak zor durumda olan vatandaşlara yüksek faiz oranlarıyla para vererek icra yolu ile kendilerine borçlandırdıkları ve bu şekilde (8) aylık soruşturma sürecinde tespit edilen toplam (158) farklı olayda (97) kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 12 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilirken, kan emici tefecilerin vatandaşları ağlarına düşürdükleri anlar icra müdürlüğü içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin vatandaşlarla buluştuğu ve onları yönlendirdiği, birlikte hareket ettikleri yer alıyor.

19 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 kişi serbest kalırken, 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 19'u da tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Tefecilere Operasyon: 19 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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