İzmir merkezli 12 ilde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütlerine finansman sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, teröristlere finansman destek sağladıkları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 30 şüphelinin yakalanması için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Terör Finansmanına Operasyon - Son Dakika
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