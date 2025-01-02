İzmir\'de Terör Operasyonu: 5 Gözaltı

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İzmir'de PKK/KCK- YPG terör örgütü şüphelilerine yönelik yılbaşı gecesi gerçekleştirilen eş zamanlı şok baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerine kapıyı açmayarak direnen bir şüphelinin kapısına ise Özel Harekat ekipleri tarafından koçbaşı ile müdahale edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/ KCK-YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Havadan polis helikopteri, karadan ise Özel Harekat ekipleriyle desteklenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Koçbaşıyla girildi

Öte yandan operasyonda baskın yapılan bir şüphelinin adresine gidildiğinde, şüpheli kapıyı açmayarak polise direndi. Kapının koçbaşıyla kırılmasının ardından da eve girilerek arama yapıldı ve şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 21 kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR