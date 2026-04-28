İzmir'de TİS krizi; Memurlar anlaşmazlık halinde CHP il binasına yürüyecek - Son Dakika
İzmir'de TİS krizi; Memurlar anlaşmazlık halinde CHP il binasına yürüyecek

İzmir\'de TİS krizi; Memurlar anlaşmazlık halinde CHP il binasına yürüyecek
28.04.2026 12:57  Güncelleme: 12:58
İzmir'de Karşıyaka, Bayraklı, Buca ve Narlıdere belediyelerinde görev yapan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesi üzerine başlattıkları iş bırakma eylemlerini sürdürüyor.

İzmir'de Karşıyaka, Bayraklı, Buca ve Narlıdere belediyelerinde görev yapan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde kazanılmış haklarının mevcut rakamların altına çekilmek istenmesi üzerine başlattıkları iş bırakma eylemlerini sürdürüyor. Memurların, bugünkü görüşmelerden de sonuç çıkmaması halinde Basmane Kültürpark'ta toplanarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığına yürüyeceği bildirildi.

İlçe belediyelerinde yaşanan TİS krizleri büyürken, özellikle Bayraklı Belediyesinde memurların başlattığı eylem iki haftadır devam ediyor. Bayraklı Belediyesi yönetimi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamadı. Memurların mevcut 24 bin 465 lira olan TİS haklarının, belediye yönetimi tarafından sunulan yeni teklifle 13 bin 328 liraya düşürülmek istenmesi krizi derinleştirdi. 2 haftadır iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün de belediye binası önünde bir araya gelerek sloganlar eşliğinde duruma tepki gösterdi.

Sonuç çıkmazsa yürüyecekler

Bayraklı Belediyesindeki krizin yanı sıra Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerindeki emekçiler de seslerini yükseltmek için eylem sürecine dahil oldu. Bugün sendika temsilcileri ile belediye yönetimleri arasında yapılacak olan görüşmelerden işçilerin lehine bir sonuç çıkmaması durumunda, dört belediyedeki çalışanların Basmane Kültürpark 1. holde bir araya geleceği öğrenildi. Buradan toplanacak olan kalabalığın, tepkilerini duyurmak amacıyla CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüyüş gerçekleştireceği kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Narlıdere, Karşıyaka, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de TİS krizi; Memurlar anlaşmazlık halinde CHP il binasına yürüyecek - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:09:45. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de TİS krizi; Memurlar anlaşmazlık halinde CHP il binasına yürüyecek - Son Dakika
