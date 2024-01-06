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İzmir Bornova'da Tombala Operasyonu: 41 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da Tombala Operasyonu: 41 Kişi Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, tombala oynatılan bir işletmede 41 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara toplamda 263 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. Operasyon sonucunda işletme mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Ayrıca, aranan bir hırsızlık şüphelisi de yakalandı.

İzmir Bornova\'da Tombala Operasyonu: 41 Kişi Yakalandı
06.01.2024 - 13:11,
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İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarmanın tombala oynatılan işletmeye yaptığı operasyonda 41 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara toplamda 263 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'nde bulunan bir umuma açık işletmede tombala oynama yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit etti. Belirlenen adrese dün yapılan operasyonda, kumar oynarken yakalanan 41 kişiye toplam 263 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

İşletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, şüpheli Ö.E., hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, "Mühür bozma" suçundan adli işlem yapıldığı ve şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yapılan sorgulamalarda hırsızlık suçundan arandığı belirlenen S.S., isimli şahıs da ekiplerce yakalandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Bornova'da Tombala Operasyonu: 41 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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