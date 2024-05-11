İzmir'de torbacılara yönelik operasyonda 45 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de torbacılara yönelik operasyonda 45 kişi tutuklandı

İzmir\'de torbacılara yönelik operasyonda 45 kişi tutuklandı

İzmir polisi, narkotik suçlarla mücadele kapsamında torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 45 kişi tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

11.05.2024 13:30
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İzmir'de, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli polis operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 45'i tutuklandı.

İzmir polisi, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, yaklaşık 3 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takibin sonucunda torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz günlerde kent merkezi ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde, helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.

45 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirilmiş, 64 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de torbacılara yönelik operasyonda 45 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de torbacılara yönelik operasyonda 45 kişi tutuklandı - Son Dakika
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