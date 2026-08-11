İzmir'de Trajik Anne-Oğul Olayı - Son Dakika
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İzmir'de Trajik Anne-Oğul Olayı

İzmir\'de Trajik Anne-Oğul Olayı
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İzmir'de bir anne, lösemi hastası oğlunu vurduktan sonra intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde oğluyla birlikte yaşayan kadın girdiği bunalım sonucu 19 yaşındaki lösemi hastası çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

İddiaya göre, dün gece 22.30 sıralarında İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta meydana gelen olayda, N.K. isimli anne, birlikte yaşadığı 19 yaşındaki lösemi hastası oğlu B.K.'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Trajik olay, bu sabah B.K'nın özel eğitim okuluna gitmemesi üzerine farkedildi. Okul servis görevlisi, sokakta B.K'yı görmeyince evlerine gitti. Kapının açık bırakılmış olduğunu farkeden görevli, yan komşuları ile birlikte içeri girdiler. Anne ve oğunun hareketsiz yatttığını gören komşuları, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştılar. Emniyet ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Daha önce eşini kaybettiği öğrenilen emekli N.K.'nın olayı neden gerçekleştirdiği ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Lösemi, Lösemi, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Trajik Anne-Oğul Olayı - Son Dakika

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