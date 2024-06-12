İzmir'in Tire ilçesinde traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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İzmir'in Tire ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Akçaşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 AYZ 764 plakalı traktörle hareket halinde olan Kadir Siner (56) direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan traktör şarampole devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Siner, bulunduğu yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Siner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR