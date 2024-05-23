İzmir'de Tribün Lideri Öldürüldü, Arkadaşı ve Meclis Üyesine Saldırdı - Son Dakika
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İzmir'de Tribün Lideri Öldürüldü, Arkadaşı ve Meclis Üyesine Saldırdı

İzmir\'de Tribün Lideri Öldürüldü, Arkadaşı ve Meclis Üyesine Saldırdı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kıraathane önünde tribün liderinin öldüğü olayda detaylar ortaya çıktı. Tabancayla vurularak hayatını kaybeden tribün liderinin yanındaki arkadaşıyla birlikte meclis üyesine tabancayla ateş ettiği öğrenildi.

23.05.2024 13:35  Güncelleme: 13:39
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İzmir'in Buca ilçesinde bir kıraathane önünde tribün liderinin öldüğü olayda detaylar ortaya çıktı. Tabancayla vurularak hayatını kaybeden tribün liderinin yanındaki arkadaşıyla birlikte meclis üyesine tabancayla ateş ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir kıraathanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kemal Altın (54) ile Bucaspor'un taraftar gruplarından BucaFanClub kurucusu Evren Yiğit (43) arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kıraathane önüne gelen Kemal Altın, Evren Yiğit'i konuşmak için kıraathane önüne çağırdı. Kemal Altın kıraathane önünde Yiğit'in arkadaşı C.Y. isimli şahısla sohbet ederken, araçla olay yerine gelen Evren Yiğit burada bulunan Altın'a tabancayla ateş etti. Bu esnada kıraathanede bulunan sivil polis ekipleri olayı kontrol altına almak için saldırgana "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan saldırgan, polislerce tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda Yiğit'in yanı sıra Kemal Altın ve kıraathanede bulunan D.O.F. adlı bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerince 3 yaralı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Evren Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen olayda yaralanan Kemal Altın ve D.O.F.'nin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Anlaşmazlığın "belediyede işe alınma" olayı olduğu ileri sürüldü

Üçüncü taraf şahısların Buca Belediyesinde işe girmek istediği ve konuyu Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kemal Altın'a ilettikleri, iddialara göre Altın'ın da bu konuyla alakalı tarafları görüşme yapmaları için Evren Yiğit'e yönlendirdiği öne sürüldü. Yiğit'in ise çocukluk arkadaşı olan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile bu konuyu görüşmek istemediği, aralarındaki anlaşmazlığın "işe alınma" sebebiyle çıktığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili C.Y. gözaltına alınırken, başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Tribün Lideri Öldürüldü, Arkadaşı ve Meclis Üyesine Saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Tribün Lideri Öldürüldü, Arkadaşı ve Meclis Üyesine Saldırdı - Son Dakika
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