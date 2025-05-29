İzmir\'de Ulaşım Grevi Başladı

İzmir'de grev başladı, ulaşımda aksamalar var

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmayınca sendika greve çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı tedbirlere rağmen şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Dün saatler gece yarısını gösterdiğinde grev başladı. Grev nedeniyle bu sabah ulaşım hizmetlerinde aksamalar başladı. Otobüslerin büyük bir kısmının çalışmaması nedeniyle duraklarda ve aktarma merkezlerinde yoğunluklar oluştu. Vatandaşlar iş yerlerine, okullara ve hastanelere kendi imkanlarıyla veya grev kapsamında olmayan İZBAN, İZULAŞ, metro, tramvay ve vapurla ulaşmaya çalışıyor.