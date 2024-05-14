İzmir'de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını: 3'ü polis 24 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını: 3'ü polis 24 gözaltı

İzmir'de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik operasyon düğmesine basan polis, ünlü bir gece kulübüne baskın yaptı, aktif polislerinde aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanarak suç gelirlerini akladıkları, suç örgütlerine para akladıklarını tespit edilirken, suç işleme yöntemi deşifre edildi.

14.05.2024 00:18
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İzmir'de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını: 3'ü polis 24 gözaltı

Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne nefes kesen operasyon

Gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp paraları aklıyorlardı

İZMİR - İzmir'de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik operasyon düğmesine basan polis, ünlü bir gece kulübüne baskın yaptı, aktif polislerinde aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanarak suç gelirlerini akladıkları, suç örgütlerine para akladıklarını tespit edilirken, suç işleme yöntemi deşifre edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği tespit edilen Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünü takibe aldı.

Suç işleme yöntemleri deşifre oldu: Gece kulüplerinde suç gelirlerini aklıyorlardı

İzmir polisi, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etti. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin suç işleme yöntemlerini deşifre etti.

Gözaltına alınan polislerde var

Operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir'deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

Baskınlarda, 3'ü aktif, 1'i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, bir avukatında konuyla ilgili arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını: 3'ü polis 24 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını: 3'ü polis 24 gözaltı - Son Dakika
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