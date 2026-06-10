İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekiplerince zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar yürütüldü. Belirlenen farklı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 2 bin 925 gram bonzai, 655 adet sentetik ecza maddesi, 250 gram metamfetamin, 15 adet extasy, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 470 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 174 bin 590 TL ele geçirildi. Ele geçirilen tüm uyuşturucu maddeler ve suç unsurları, incelenmek üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR