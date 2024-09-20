İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir adrese gerçekleştirilen baskında, uyuşturucu nitelikli 55 bin 104 hap ve 315 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimatla adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 55 bin 104 hap ve 315 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR