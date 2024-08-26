İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis takibinden kaçmaya çalışan araçta 2 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

26.08.2024 19:25
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İzmir'in Konak ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak Buca'da ormanlık alana kaçan şüpheli araç, polis takibinden kurtulamadı. Araç içerisinde 2 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Denizli'de, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyan ve içerisinde F.B. (23) ve O.P. (25) adlı 2 şüphelinin bulunduğu aracı takibe aldı. Takibin ardından polisin dur ihtarına uymayan araç, Buca ilçesi Kaynaklar mevkisindeki ormanlık alana kadar kovalandı. Polis takibinden kaçamayacağını anlayan şüpheliler araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışsalar da başarılı olamadılar ve kıskıvrak yakalandılar.

Araç içerisinde 2 kilo 50 gram skunk ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 200 lira ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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