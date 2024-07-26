İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Bonzai ve 27 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Bonzai ve 27 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'e farklı bir kentten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan polis, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladığı 2 şüphelinin valizlerinde 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ödemiş'te ise dron ile yapılan taramada ağaçların arasına gizlenmiş 135 kök kenevir bitkisi bulundu.

26.07.2024 14:59
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İzmir'e farklı bir kentten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini alan polis, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladığı 2 şüphelinin valizlerinin içinde 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ödemiş'te de dağlık bir bölgede ağaçların arasına kamufle edilmiş kenevir bitkisinin olduğu bilgisini alan ekipler, bölgede dron ile tarama yaparak bir evde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente farklı bir ilden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir otobüse düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin valizleri didik didik aranırken, 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Drone taramasında ağaçların arasına gizlenmiş uyuşturucular fark edildi

Bir başka operasyon ise Ödemiş'te gerçekleştirildi. Ekipler, dağlık bir bölgede ağaçlarla kamufle edilmiş vaziyette kenevir bitkisinin ekiminin yapıldığı bilgisini aldı. Dron aracılığıyla tarama yapan ekipler, bölgede bulunan bir eve düzenlenen operasyonla 135 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Bonzai ve 27 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Bonzai ve 27 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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