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İzmir'de Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranıyormuş - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranıyormuş

İzmir'de Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalarda bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ise 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

İzmir\'de Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranıyormuş
09.01.2024 - 07:09,
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İzmir'de Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı yaptığı çalışmalarda bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla Konak ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilirken adreste yapılan aramada, 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Cezaevi firarisi çıktı

Öte yandan yapılan çalışmada gözaltına alınan İ.G.'nin 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranıyormuş - Son Dakika


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