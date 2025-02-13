İzmir\'de Yangına Dirençli Köy Projesi Başlatıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) ve Ege Orman Vakfı arasında imzalanan "Yangına Dirençli Köy Oluşturulmasına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesinde İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, ilk olarak Kemalpaşa ilçesinin Yukarıkızılca Mahallesi'nde başlatılan proje, şimdi ise İzmir'in diğer mahallelerine yayılmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, Bergama Belediyesi Afet İşleri Müdürü İlker Coşkun, Türkiye Ormancılar Derneği üyeleri Ahmet Kenan Öztan, Vehbi Tutmaz ve Mustafa Tonay, Bergama ilçesindeki İncecikler ve Yerlitahtacı mahallelerine ziyarette bulundu. Mahalle muhtarları ve bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelinen ziyarette, 'Yangına Dirençli Köy' Projesi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Karşılıklı fikir alışverişi ve görüşmelerin ardından, mahallelerin yapısı, mevcut altyapıları ve yangına karşı taşıdıkları riskler titizlikle incelendi. Elde edilen veriler not edilirken, bu veriler ışığında projenin ikinci adımı için belirlenen Yerlitahtacı Mahallesi'nde uygulamaya geçildi.

"Olası bir yangın anında oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz"

Ziyarette konuşan İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen 'Yangına Dirençli Köy' projesinin, bölgedeki yangın risklerini minimize etmek adına kritik bir adım olduğunu belirten Güzel, "İncecikler ve Yerlitahtacı Mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret, projemizin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Küçük bir alanda başlayan orman yangınları, hızla yayılarak büyük alanları etkileyebilir ancak yangına dirençli köyler oluşturarak, orman köylerimizde meydana gelebilecek yangınları önleyebilir, olası bir yangın anında ise oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz" dedi.

"Felaketlerin önüne geçmek için büyük bir adım atmamıza yardımcı olacak"

Geçtiğimiz yaz İzmir'de yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden etkilediğini belirten ve yangına dirençli köyler oluşturarak bu tür felaketlerin önüne geçilebileceğini vurgulayan Güzel, "Bu proje, köylerimizi daha güvenli hale getirerek, gelecekteki büyük felaketlerin önüne geçmek için büyük bir adım atmamıza yardımcı olacak" dedi. Ayrıca, bu projenin, İzmir'in diğer köylerine de yayılacak şekilde planlandığını ve daha geniş kapsamda uygulamaya konulacağını da sözlerine ekleyen Güzel, "Projenin bitimi ile projenin detayları tüm İlçe Belediyeleri ile paylaşarak yol haritası olmasını hedefliyoruz" diyerek, İzmir'in yangın direncinin her geçen gün artacağını sözlerine ekledi.

"Projeye destek vermek istiyoruz"

Yerlitahtacı Mahallesi Muhtarı Veli Mantar, gerçekleşen ziyaretin ardından, orman köyü olmaları dolayısıyla ormanların korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Mantar, "Bu proje gerçekten çok değerli. Ormanlarımızın korunması bizim için öncelikli bir konu. Bir orman köyü olarak bu tür girişimlere katkı sağlamak ve projeye destek vermek istiyoruz" dedi. - İZMİR