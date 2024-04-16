İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan sevgililer yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan sevgililer yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan ve sevgili oldukları öğrenilen çiftin evine operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili C.G.Ç. ve sevgilisi C.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. C.G.Ç.'nin daha önce çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

16.04.2024 11:26
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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan sevgililer yakalandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan ve sevgili oldukları öğrenilen çiftin evine operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Çalıkuşu Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan ve sevgili oldukları öğrenilen C.G.Ç. ile C.K.'nin yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda dün adrese gerçekleştirilen operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 23 tabanca fişeği, tabanca imalatında kullanılan malzemeler ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili C.G.Ç. ve sevgilisi C.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan olayın şüphelilerinden C.G.Ç.'nin yağma, gasp, kasten yaralama ve oto hırsızlığı suçlarından 34 adet kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir\'de yasa dışı silah ticareti yapan sevgililer yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan sevgililer yakalandı - Son Dakika

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