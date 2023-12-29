 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de yılbaşı öncesi 64 ayrı uyuşturucu baskını - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de yılbaşı öncesi 64 ayrı uyuşturucu baskını

İzmir'de yılbaşı öncesi gerçekleştirilen 64 operasyonda, narkotik ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 87 şüpheliye işlem yapıldı ve 34 şüpheli tutuklandı. Aramalarda ise esrar, metamfetamin, kokain, sentetik ecza ve silahlar ele geçirildi.

İzmir\'de yılbaşı öncesi 64 ayrı uyuşturucu baskını
29.12.2023 - 23:12,
Abone Ol

İzmir'de yılbaşı öncesi 64 ayrı uyuşturucu baskını

İZMİR - İzmir'de narkotik ekipleri tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen 64 operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 gün içerisinde gerçekleşen operasyonda, 87 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kente uyuşturucu madde sevkiyatı ve dağıtımının engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bir çok ilçede 5 gün içerisinde gerçekleşen 64 uyuşturucu operasyonunda, toplam 87 şüpheliye işlem yapılırken, 34 şüpheli tutuklandı; 26 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 10 kilo 169 gram esrar-skank, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca ve 170 tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik, İzmir, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yılbaşı öncesi 64 ayrı uyuşturucu baskını - Son Dakika


23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor

Son Dakika
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 23:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de yılbaşı öncesi 64 ayrı uyuşturucu baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement