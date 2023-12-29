İzmir\'de Yılbaşı Öncesi Alkollü Mekanlarda Denetim: 107 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

İzmir'de, yılbaşı öncesi 302 alkollü eğlence mekanında denetim yapılırken, toplam 107 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. 11,5 milyon TL vergi kaybına uğramasının önüne geçilirken, 3,7 ton taklit etiketli etil alkol, onlarca sahte içki ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi il genelinde 302 alkollü eğlence mekanında denetim yaptı. Denetimlerde, toplam 107 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ayrıca aramalarda; 3,7 ton taklit etiketli etil alkol (yaklaşık 8 bin 140 şişe sahte içki üretilebilir), bin 344 şişe sahte içki, bin 740 adet sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler, 8 litre içki aroması, 6 milyon 641 bin 890 adet içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 520 bin 800 adet boş makaron, 6 bin 24 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara, bin 993 adet elektronik sigara cihazı ve likiti, 325 kg tütün ele geçirildi. İzmir polisinin bu kritik operasyonuyla, devletin 11.5 milyon TL vergi kaybına uğramasının önüne geçildiği bildirildi.

İnsan sağlığına ciddi zararları olan, sağlıksız ortamlarda üretilerek depolanan ve satışa sunulan yasa dışı etil alkol ticareti ile mücadelenin devam edeceği vurgulandı. - İZMİR