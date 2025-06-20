Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti

Şirinyer Hipodromu yolunda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Zeliha Özbaş (50), akan trafiğe aldırış etmeden aniden yola atladı.

YOLUN ORTASINA UZANDI

Araç sürücüleri, kadına çarpmamak için ani manevralar yaparak kazayı son anda önledi. Ancak kadın bir süre sonra yolun ortasına uzandı. Karşı yönlerden gelen ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki aracın çarpması sonucu Zeliha Özbaş ağır şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Özbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.