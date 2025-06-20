Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti - Son Dakika
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Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti

Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti
20.06.2025 12:06  Güncelleme: 12:50
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İzmir'in Buca ilçesinde, akan trafikte yolun ortasına yatan kadının üzerinden 2 araç geçti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Şirinyer Hipodromu yolunda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Zeliha Özbaş (50), akan trafiğe aldırış etmeden aniden yola atladı.

YOLUN ORTASINA UZANDI

Araç sürücüleri, kadına çarpmamak için ani manevralar yaparak kazayı son anda önledi. Ancak kadın bir süre sonra yolun ortasına uzandı. Karşı yönlerden gelen ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki aracın çarpması sonucu Zeliha Özbaş ağır şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Özbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yola yatan kadının üzerinden 2 araba geçti
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, izmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yola yatan kadının üzerinden 2 araç geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mert kursun :
    inanç yok adı piskolojik sorun oldu temizleniyor memleket 24 77 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Millet geçinemedikçe balatayı sıyırıyor bir bir. Aferin AKP. 18 13 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden:
    Hey allahın ne oluyor böyle 29 0 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Türk insanının psikolojisi bozuldu her alanda çürüme var birbirine sevgi Yok oldu tarihinin en zayıf dönemini yaşıyoruz, uyanış gerekiyor yoksa durum vahim 25 0 Yanıtla
  • Çağlar Yıldırım:
    Bu yönetim millette akıl merhamet vicdan. Bırakmadı bitirdi hepsini malesef sonumuz çok kötü olacak gibi hala 150binlik evler 5milyona nasıl çıktı aciklayamiyorlar artı mozambikte ağaç dewrilse petrole herşeye zam geliyorrr nasıl bı ekonomi yönetimi anlamadim 5 0 Yanıtla
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