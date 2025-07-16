İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: İki Ayrı İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: İki Ayrı İddianame Hazırlandı

İzmir\'de Yolsuzluk Operasyonu: İki Ayrı İddianame Hazırlandı
16.07.2025 19:23  Güncelleme: 19:40
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İzmir'deki İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da dahil olduğu yolsuzluk soruşturmasında iki ayrı iddianame hazırlandı. 56 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İzmir'de gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında, tutuklanan İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yargılandığı iki ayrı olayla ilgili iki ayrı iddianame hazırlandı; iki ayrı dosyada da kamu davası açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen operasyon kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı iddianame hazırlandı. Birinci soruşturma kapsamında, 2023 yılında 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' ve 2024 yılında 'Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adıyla düzenlenen ihalelere ilişkin 'edimin ifasına fesat karıştırmak' iddiası öne sürüldü. Soruşturma neticesinde, aralarında İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da yer aldığı 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında 16 Temmuz 2025 tarihinde iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

İkinci soruşturma ise İzmir ili genelindeki 'Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması' işlerine yönelik gerçekleştirilen ihaleleri kapsadı. Bu kapsamda 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturmada yine İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında aynı tarihte iddianame hazırlandı.

İddianamelerde şüphelilerin kamu ihalelerine fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattıkları yer alırken, hazırlanan iddianameler ilgili ceza mahkemelerine sunuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: İki Ayrı İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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