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İzmir'de YPG üyeleri tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de YPG üyeleri tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

İzmir\'de YPG üyeleri tutuklandı
14.12.2023 - 00:23,
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İzmir'de, terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü YPG Özel Kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere 10 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin dijitallerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de YPG üyeleri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de YPG üyeleri tutuklandı - Son Dakika
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