İzmir'de Yunus Polisleri 3 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Yunus Polisleri 3 Şüpheliyi Yakaladı

İzmir\'de Yunus Polisleri 3 Şüpheliyi Yakaladı

İzmir'de yunus polisleri, kasten adam öldürme suçundan aranan bir kişiyi ve diğer iki şüpheliyi gözaltına aldı.

03.10.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde uygulama gerçekleştiren yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin, kasten adam öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken, yunus ekiplerinin uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan şüpheliler de yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan İ.C.U. adlı şahsın yapılan sorgusunda, 15 yıl kesilmiş hapis cezası ile 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan, yapılan uygulamalarda, 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası ile uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, ruhsatsız silah bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, parada sahtecilik suçlarından arandığı anlaşılan G.İ. ile 15 yıl 5 ay 18 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan B.K. de gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Konak, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yunus Polisleri 3 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:42:56. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Yunus Polisleri 3 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement