İzmir'de Zabıta ile Seyyar Satıcı Arasında Arbede: Kadın Vatandaş Fenalaştı - Son Dakika
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İzmir'de Zabıta ile Seyyar Satıcı Arasında Arbede: Kadın Vatandaş Fenalaştı

İzmir\'de Zabıta ile Seyyar Satıcı Arasında Arbede: Kadın Vatandaş Fenalaştı
23.07.2025 09:11  Güncelleme: 09:29
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İzmir'in Güzelyalı semtinde, zabıtanın seyyar satıcıya müdahalesi sırasında yaşanan gerginlikte, bir kadın vatandaş yüzüne darbe alarak fenalaştı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi ve tepkilere neden oldu.

İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin bir seyyar satıcının tezgahına el koymak istemesi üzerine çıkan gerginlik, darp ve arbedeye dönüştü. Zabıtanın esnafı defalarca yumrukladığı ve yere yatırarak müdahale ettiği anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilirken, araya girmeye çalışan bir kadının yüzüne darbe alarak fenalaşması tepkilere neden oldu.

Olay, Konak ilçesine bağlı Güzelyalı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satış yaptığı gerekçesiyle bir seyyar satıcının arabasına el koymak istedi. Seyyar satıcı ise duruma tepki gösterince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle zabıta ekipleri ile esnaf arasında fiziki müdahale başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çok sayıda zabıta görevlisinin satıcının üzerine çullandığı, bir zabıtanın seyyar satıcıya defalarca yumruk attığı ve diğerlerinin de yere yatırarak darp ettiği anlar yer aldı. Öte yandan seyyar satıcıyı döven zabıtalardan birisi daha sonra yakın mesafeden satıcının gözüne biber gazı da sıktı. Görüntülerde ayrıca, arbedeyi ayırmak isteyen bir kadın vatandaşın yüzüne darbe aldığı ve olay yerinde fenalaştığı da görüldü.

Vatandaşlardan zabıtanın müdahalesine tepki

Olayı gören çevre sakinleri, zabıta ekiplerinin orantısız güç kullanması üzerine duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar zabıtaların elinden esnafı almaya çalışırken, bazıları ise yaşananları kayıt altına aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Zabıta ile Seyyar Satıcı Arasında Arbede: Kadın Vatandaş Fenalaştı - Son Dakika

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