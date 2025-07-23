Zabıta Personeli Seyyar Satıcıya Saldırdı - Son Dakika
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Zabıta Personeli Seyyar Satıcıya Saldırdı

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Zabıta Personeli Seyyar Satıcıya Saldırdı
23.07.2025 17:29  Güncelleme: 17:35
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Zabıta Personeli Seyyar Satıcıya Saldırdı
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İzmir'in Konak ilçesinde seyyar satıcıya müdahale sırasında biber gazı ve orantısız güç kullanan zabıta personeli açığa alındı. Olay, vatandaşların kaydettiği görüntülerle kamuoyuna yansıdı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, personelin görev sınırlarını aştığını belirterek idari soruşturma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde tezgahına el koymak istedikleri seyyar satıcıya tekme tokat ve yumruklarla saldıran, daha sonra da biber gazıyla müdahale ederek orantısız güç kullanan zabıta personeli açığa alındı.

ZABITALAR, SEYYAR SATICIYA TEKME TOKAT SALDIRDI

Olay, Konak ilçesine bağlı Güzelyalı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satış yaptığı gerekçesiyle bir seyyar satıcının arabasına el koymak istedi. Seyyar satıcı ise duruma tepki gösterince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle zabıta ekipleri ile esnaf arasında fiziki müdahale başladı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çok sayıda zabıta görevlisinin satıcının üzerine çullandığı, bir zabıtanın seyyar satıcıya defalarca yumruk attığı ve diğerlerinin de yere yatırarak darbettiği anlar yer aldı. Öte yandan, seyyar satıcıyı döven zabıtalardan birisi daha sonra yakın mesafeden satıcının gözüne biber gazı da sıktı.

Görüntülerde ayrıca, arbedeyi ayırmak isteyen bir kadın vatandaşın yüzüne darbe aldığı ve olay yerinde fenalaştığı da görüldü. Olayı gören çevre sakinleri, zabıta ekiplerinin orantısız güç kullanması üzerine duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar zabıtaların elinden esnafı almaya çalışırken, bazıları ise yaşananları kayıt altına aldı.

AÇIĞA ALINDILAR

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olaya karışan zabıta personelinin görev sınırlarını aştığı tespit edilerek haklarında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındıkları bildirildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Belediyemizin zabıta personelinin Konak ilçesi sınırlarında, bölgedeki seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik uygulamaları sırasında karşılaştıkları mukavemet neticesinde ortaya çıkan olumsuz görüntülerden büyük üzüntü duymaktayız. Zabıta personelimizin yasal görev ve yetkileri çerçevesinde kamu düzenini ve şehir estetiğini koruma sorumluluğunu yerine getirirken kendilerini hangi sınırlar içinde müdafaa edecekleri de mevzuat çerçevesinde tanımlanmıştır. Söz konusu olaya ilişkin görüntülerden anlaşılmaktadır ki personelimiz, tarafımızca tasvip edilmeyen ve kurumumuzun etik anlayışıyla uyuşmayacak bir şekilde görev sınırlarını aşan fiziksel müdahalede bulunmuştur. Bu doğrultuda derhal idari soruşturma başlatılmış ve olayla ilişkili zabıta memurlarımız açığa alınarak zorunlu izne çıkartılmıştır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından disiplin süreçleri titizlikle işletilecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlarımızın görevlerini hukuk devleti ilkeleri, insan haklarına saygı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütmesi temel prensibimizdir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zabıta Personeli Seyyar Satıcıya Saldırdı - Son Dakika

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