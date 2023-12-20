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Bornova'da Zehir Tacirleri Kovalamaca Sonucu Yakalandı - Son Dakika
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Bornova'da Zehir Tacirleri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Bornova ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir araca çarparak kaza yapan zehir tacirleri, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olayda bir miktar eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Bornova\'da Zehir Tacirleri Kovalamaca Sonucu Yakalandı
20.12.2023 - 08:18,
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İzmir'in Bornova ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir araca çarparak kaza yapan zehir tacirleri, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Bir miktar eroin ve ruhsatsız tabancanın ele geçildiği nefes kesen kovalamacada, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, Kemalpaşa Caddesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi önünde uygulama yaptıkları esnada 35 AN 1122 plakalı aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Polisler ve şüpheliler arasında yaşanan nefes kesen kovalamacada, ters yöne giren şahıslar 4070 sokak üzerinde park halindeki araca çarparak kaza yaptı. Yolcu konumunda bulunan şüpheli, araç içerisinde yakalanırken, olay yerinden kaçan şoför de yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi

Şüphelinin kaçarken yere attığı 30 parça satışa hazır halde olan yaklaşık 20 gram ağırlığındaki eroinin yanı sıra, araçta bulunan yine bir miktar eroin maddesi ile ruhsatız tabanca ele geçirildi. GBT/UYAP sorgusu yapılan zanlılardan araç sürücüsü F.A.'nın (32) çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve 6 yıl 4 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası olduğu, yolcu konumunda bulunan E.K.'nin (26) ise uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Mimar Sinan, İzmir, Polisiye, Uyuşturucu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bornova'da Zehir Tacirleri Kovalamaca Sonucu Yakalandı - Son Dakika


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