İzmir'de zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 64 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 64 gözaltı

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İzmir polisi, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 64 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

07.05.2024 12:45
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İzmir'de zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 64 gözaltı

İZMİR - İzmir'de, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli polis operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisi, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik kent merkezi ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde, helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 64 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon: 64 gözaltı - Son Dakika

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