İzmir\'de Zorla Sözleşme İddiası: 3 Gözaltı

İzmir'de bir kişinin darp edilerek zorla sözleşme imzalatıldığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve evrak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ş.Ş. isimli kişi, M.T. tarafından darp edildiğini ve kendisine zorla sözleşme imzalatıldığını belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. Aramalarda ayrıca Ş.Ş.'ye ait 1 çek, isminin yazılı olduğu sözleşme ve 1 kamera kayıt cihazı bulundu. Operasyon kapsamında M.T., E.A. ve V.A. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR