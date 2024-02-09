İzmir'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
İzmir'de karşı şeride geçen tır, servis minibüsüyle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, hızla karşı şeride geçen tır, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpışırken, feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi, 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Torbalı'dan İzmir istikametine giden 35 BDT 622 plakalı tırın şoförü, Kuşçuburun mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada tır, hızla karşı şeride geçerek, İzmir istikametinden Torbalı yönüne giden 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler, servis minibüsündeki Hikmet Tayfun Ç. ve Ömer A. (42)'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tır şoförü ve servis minibüsündeki toplam 12 yaralı, daha sonrada ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Hastanede durumu ağır olan Mesut P. yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kurtarılamadı.
Tır sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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