İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale etti.
Alevler ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR
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