İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan orman yangınlarının kontrol altında olduğunu açıkladı. Yumaklı, Çeşme'deki yangının izmarit kaynaklı, Menderes'teki yangının ise hobi bahçesinden çıktığını belirtti. Gözaltılar olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, yangınların çıkış sebeplerinin araştırıldığını söyledi. Ayrıca, önümüzdeki hafta Ege Bölgesi'nde rüzgarlı bir hava beklendiğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

30.06.2024 11:31
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yaptığı açıklamada, İzmir'in Selçuk ve Menderes, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altında olduğunu bildirdi. Öte yandan Bakan Yumaklı, Çeşme'deki yangının izmarit kaynaklı, Menderes'teki yangının da hobi bahçesinden çıktığını söyleyerek, yangınla ilgili gözaltıların olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki yangın kriz merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamasında, İzmir'in Selçuk ve Menderes, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altında olduğunu söyleyen Yumaklı, Çeşme'deki yangının izmarit kaynaklı, Menderes'teki yangının da hobi bahçesinden çıktığını açıkladı. Çeşme ve Menderes'teki yangınlarla ilgili gözaltıların olduğunu açıklayan Yumaklı, Selçuk ilçesindeki yangının da çıkış sebebinin araştırıldığını aktardı. Çeşme'de gözaltına alınan şüphelinin O.İ. olduğu öğrenildi.

3 yangın da kontrol altında

Yangın kriz merkezinde açıklama yapan Bakan Yumaklı, tüm yangınların kontrol altında olduğunu söyledi. Yumaklı, "En son dün gece geç saatlerde bir güncelleme yapmıştık ve halihazırda içinde bulunduğumuz Selçuk'ta, Menderes'te ve Susurluk'ta devam eden yangınla mücadelemiz olduğunu söylemiştik. Çalışmaların her geçen saat daha iyiye gittiğini belirtmiştik ve an itibari ile her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu illerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Yangınların çıkış sebepleri Valiliğimiz tarafından ve kolluk güçlerimiz tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Menderes yangınının bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik ve ilgili kişiler gözaltında. Dün İzmir'de 6 tane büyük yangın oldu. Bizim risk grubunda dediğimiz 6 adet yangın vardı. Onlardan birisi de Çeşme'deydi. Çeşme yangınının bir sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda" dedi.

Önümüzdeki haftaya dikkat

Ege Bölgesi'nde önümüzdeki hafta da rüzgarlı bir hava olacağının uyarısını yapan Bakan Yumaklı, "Ben buradan ister bilinçli, ister bilinçsiz, ister hata ile, ister ihmal ile, herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek bir yangına sebep olacakların çok ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can kaybı, mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek tehlikeleri görüyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde mücadele oluyor. Özellikle önümüzdeki hafta, bu bölgede, yani Ege Bölgesi'nde çok yoğun ve şiddetli bir rüzgar uyarısını da dikkate alarak, hava sıcaklıklarının yükseldiğini de dikkate alarak, vatandaşlarımızın mutlaka bu konuya özen göstermelerini istirham ediyorum" diye konuştu.

"Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok"

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Menderes'te yaklaşık 150 hektar bir alan etkilendi; Selçuk'ta da 350 hektarlık bir alan etkilendi. Tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitini yapıp bildirecekler. Bu süreç içerisinde çok şükür ki herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak vatandaşlarımız için herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz, bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız, bu ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlarla birlikte etkileniyorlar; yok oluyorlar dolayısıyla. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev yok, tesis yok. Üzerine basa basa, altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum: Yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini lütfen unutmayalım. Hafta sonları olabilir, hafta içi olabilir, piknik, mesire yerlerinde belirtilen kurallara mutlaka uyalım. Girişi yasak olan, risk sebebiyle yasaklanmış olan alanlara girilmemesine özellikle riayet edelim. Biz insanlar olarak üzerimize düşeni yaptığımızda, herhangi bir sorun olmayacak. Ben bu süreçte değerli valilerime, kamu kurumlarının bütün çalışanlarına, orman teşkilatımıza, o alevlerin arasında hiç uyumadan bir yangından diğerine koşar vaziyette mücadele eden arkadaşlarıma, hava araçlarında her atışının su atışının son derece önemli ve zamana karşı yarıştığını bilerek ustalıklarını konuşturan pilotlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yangının kontrol altın alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika

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