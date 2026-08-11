İzmir'den Kastamonu'ya giden ailemenfeze düştü - Son Dakika
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İzmir'den Kastamonu'ya giden ailemenfeze düştü

İzmir\'den Kastamonu\'ya giden ailemenfeze düştü
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Tatildeki ailenin aracı, menfeze uçarak kaza yaptı; baba hayatını kaybetti, diğerleri yaralı.

İzmir'den tatil için memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine giden ailenin bulunduğu otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikteki menfeze uçtu. Kazada baba hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu kara yolu Ödemiş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den tatil için memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine gitmek üzere yola çıkan Kadir Çokgezen (43) idaresindeki 35 HA 656 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten menfeze uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (15) ve E.B.Ç. (12) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Çokgezen'in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'den Kastamonu'ya giden ailemenfeze düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'den Kastamonu'ya giden ailemenfeze düştü - Son Dakika
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