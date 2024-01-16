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İzmir'e Kargo Paketinde Zulalanan Uyuşturucu Tespit Edildi - Son Dakika
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İzmir'e Kargo Paketinde Zulalanan Uyuşturucu Tespit Edildi

İzmir'e Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gönderilen kargo paketinde, peynir tenekeleri içerisine zulalanan yaklaşık 10 kilogramlık esrar-skunk narkotik köpeği Mia tarafından tespit edildi. Olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İzmir\'e Kargo Paketinde Zulalanan Uyuşturucu Tespit Edildi
16.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:47
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İzmir'e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kargo paketiyle gönderilen peynir tenekeleri içerisine zulalanmış yaklaşık 10 kilogramlık esrar-skunk, narkotik köpeği Mia tarafından tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerinin geliştirdikleri farklı yöntemleri analiz eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden İzmir'e gönderilen kargo paketlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, narkotik dedektör köpeği Mia'nın tepki vermesi üzerine kargo paketiyle gönderilmiş peynir tenekelerinde aramalarda bulunuldu.

Tenekelerin içerisinde 9 kilo 605 gram esrar-skunk tespit edildi. Operasyonla alakalı 1 zanlı gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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