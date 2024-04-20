İzmir Gaziemir\'de Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

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İzmir Gaziemir'de bir parkta uyuşturucu satarken yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akatlar Parkı içerisinde uyuşturucu alış verişi yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri vakit kaybetmeden adrese intikal etti. Parkta, 2 zehir tacirinin olay yerine araçla gelen şahsa uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucunda zehir taciri O.G. ve S.U. ile müşteri konumunda olan M.S. U.K. B.Ç. A.E.D. yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yanında bulunan 2 poşet içerisinde 346 adet Galara hap ve satışa hazır halde 9 ayrı meşe halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin evlerine de operasyon yapıldı

Gece saatlerinde zehir tacirlerinin evlerine de operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 adet Galara hap, 22 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu madde satmak ve almak suçundan adliyeye sevk edildi. Zehir tacirleri O.G. ve S.U tutuklanırken, diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR