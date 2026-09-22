İzmir Güzelbahçe'de deniz polisi 3 ton kaçak mavi yüzgeçli orkinos ele geçirdi - Son Dakika
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İzmir Güzelbahçe'de deniz polisi 3 ton kaçak mavi yüzgeçli orkinos ele geçirdi

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İzmir Güzelbahçe\'de deniz polisi 3 ton kaçak mavi yüzgeçli orkinos ele geçirdi
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İzmir Güzelbahçe'de deniz polisi, durdurduğu iki ayrı araçta kaçak avlandığı tespit edilen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan su ürünleri ile araçlar muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde deniz polisi tarafından durdurulan iki ayrı araçta, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan ve kaçak avlandığı tespit edilen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve izinsiz su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yürütülen çaışmalar kapsamında, bugün Güzelbahçe ilçesinde şüphe üzerine iki ayrı aracı durdurarak arama yaptı. Araçlarda yapılan kontrollerde, mevzuat gereği avlanması ve nakledilmesi kotaya tabi olan toplam 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen su ürünleri ile nakilde kullanılan araçlar muhafaza altına alındı. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Güzelbahçe3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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