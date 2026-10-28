İzmir havalimanında durdurulan kuryenin midesinde 47 kapsül metamfetamin bulundu - Son Dakika
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İzmir havalimanında durdurulan kuryenin midesinde 47 kapsül metamfetamin bulundu

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İzmir havalimanında durdurulan kuryenin midesinde 47 kapsül metamfetamin bulundu
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan kuryenin iç beden muayenesinde midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu kuryesinin midesinden 47 kapsül metamfetamin çıktı. İç beden muayenesiyle ortaya çıkan olay sonrası şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli bir şahıs üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin dikkati ve yürüttüğü detaylı çalışmalar neticesinde durdurulan şüphelinin, uyuşturucu sevkiyatı için tehlikeli bir yöntem seçtiği belirlendi.

Havalimanında şüphe üzerine hastaneye sevk edilerek iç beden muayenesine tabi tutulan şahsın midesinde ve sindirim sisteminde yabancı maddeler tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ve detaylı aramalarda, şüphelinin 47 ayrı kapsül halinde yutarak vücudunda taşıdığı toplam 322 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Adnan Menderes Havalimanı3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir havalimanında durdurulan kuryenin midesinde 47 kapsül metamfetamin bulundu - Son Dakika
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