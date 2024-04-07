İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bayram Tatili Boyunca Yoğun Denetimler Uyguladı

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Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunlaşan şehirler arası yollarda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sıkı denetimler uyguladı. Denetimler esnasında ekipler, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de uyguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2024 Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri' talimatı doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimler uyguladı. Ekipler, tatilin başlamasıyla birlikte özellikle şehirler arası yollarda başta havadan trafik denetimleri (Cayrokopter/Drone), hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimleri olmak üzere diğer trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan denetimler dışında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan yolcu otobüslerinde seyahat esnasında emniyet kemeri kullanmanın önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri ile "Hayatla Yarışılmaz" sloganı kapsamında; başta hız kuralları olmak üzere önem arz eden diğer trafik kurallarıyla ilgili yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü.

Denetimlerin bayram tatili boyunca sürdürüleceği de bildirildi. - İZMİR