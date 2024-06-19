İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

19.06.2024 08:50
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İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 00.21 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahalesi Bimeyko Sites'nde çıktı. Hemen harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika

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