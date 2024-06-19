İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı

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İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 00.21 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahalesi Bimeyko Sites'nde çıktı. Hemen harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR