İzmir-İstanbul Otoyolu\'nda kaza: 2 yaralı

İzmir- İstanbul Otoyolu Savaştepe karacalar mevkiinde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza Balıkesir'in Savaştepe ilçesinden geçen otoyolda meydana geldi. Otoyolda seyir halindeki 10 ANN 806 plakalı araca 16 BON 535 plakalı araç arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, 112 Sağlık ve Otoyol Jandarma ekipleri kaza mahalline geldi. Ekipler araçta bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerinin hidrolik makasla kesilerek yaralı olarak çıkarıldı ve 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR