İzmir Karaburun'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Karaburun ilçesinde makilik alanda saat 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR